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Первые самолеты с российскими миротворцами из Казахстана приземлились в Иваново

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Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые помогали устранить массовые беспорядки в Казахстане, прибыли на аэродром «Северный» в Иваново, сообщает «Интерфакс».

В Минобороны России уточнили, что по окончании торжественного митинга военнослужащие приступят к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ), участвовавших в миротворческой миссии в Казахстане, доставят на аэродромы в Ивановской и Московской областях 15 самолетов Ил-76 и три самолета Ан-124.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. На фоне этих событий по просьбе казахстанских властей в республику были отправлены военнослужащие стран ОДКБ, в том числе из России. 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране. 11 января он объявил о завершении миссии организации в стране.

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