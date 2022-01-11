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Миротворцы ОДКБ за сутки установили контроль над пятью объектами в Казахстане

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Игорь Руденко/РИА «Новости»

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане за прошедшие сутки установили контроль на пятью социально значимыми объектами за сутки. Об этом заявил командующий миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает ТАСС.

«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально-значимых объектов под охрану», — сказал он.

По словам Сердюкова, на данный момент ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план по передаче охраняемых объектов правоохранительным органам республики.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Ранее в МИД оценили эффективность миссии ОДКБ в Казахстане.

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