Минобороны объяснило полет российских бомбардировщиков над Белоруссией

Российские бомбардировщики Ту-22м3 пролетели в воздушном пространстве Белоруссии в рамках проверки работы Единой региональной системы ПВО Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что два бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России произвели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

До этого Россия и Белоруссия в период с 10 по 15 сентября провели совместные учения. Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента РФ Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в понедельник 13 сентября. На площадке смогли разместиться сразу 20 тыс. военных и до 160 танков, было задействовано около сотни единиц воздушной техники.