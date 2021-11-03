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Путин заявил о высоком уровне военной безопасности в России

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране высокий уровень военной безопасности. Соответствующее заявление он сделал на очередном совещании по оборонной тематике, передает ТАСС.

По словам главы государства, такой уровень обеспечила разработка передовых вооружений.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — сказал Путин.

Ранее российский президент заявил, что новая гонка вооружений уже идет.

До этого в МИД РФ назвали создание перспективных видов вооружений вынужденной мерой.

По словам представителей министерства, все эти факторы «предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочные и взаимоприемлемые решения в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».

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