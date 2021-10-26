В Приморье резервный состав военнослужащих начали переобучать на новую технику

В Приморье резервный состав военнослужащих подразделений Восточного военного округа начали переобучать на новую боевую технику, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«На базе двух мотострелковых соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае, начался учебный сбор с участниками мобилизационного людского резерва. Участникам предстоит пройти комплекс теоретических и практических занятий необходимых для обеспечения обороны стратегически важных объектов, а также для применения современных образцов вооружения и военной техники», — указано в сообщении.

Военные сборы продлятся 30 дней, при этом бойцы резервного состава подразделений будут обеспечены соответствующими званию выплатами — офицеры получат от 50 000 до 60 000 рублей, а солдаты и сержанты — до 36 000 рублей.

При этом, участники сборов получат возможность заключить контракт на прохождение службы по контракту.

«Участникам гарантируется полное медицинское обеспечение и укомплектование. Также граждане освобождаются от учебы или работы с сохранением места и заработной платы», — указано в сообщении.

Ранее более тысячи добровольцев вступили в боевой армейский резерв на юге России.