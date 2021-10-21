Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Матвиенко допустила признание Россией правительства талибов*, только при условии его... 13:45
WSJ предсказала «расставание» США и Евросоюза 13:42
Экс-форвард сборной Англии назвал лучшего в игре головой в истории футбола 13:42
«Не актриса»: Башаров после скандального развода признался в новом романе 13:39
Власти Атланты объявили 20 октября днем Lil Nas X 13:38
Трансгендерная дочь звезды «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис рассказала... 13:29
Бузова рассказала о возможной свадьбе с Батрутдиновым 13:27
Матвиенко заявила, что общефедеральный локдаун из-за коронавируса не требуется 13:25
Минские школы получили новые названия в Google-картах 13:25
Тульская водоросль стала источником жирных кислот для лекарств и биотоплива 13:24

Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Brimstone Украине

close
100%
Министерство обороны Украины

Министерство обороны Великобритании подтвердило, информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материале о упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.

Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около $138 тыс. за каждую на украинских самолетах. Эти ракеты стояли на вооружении ВВС Великобритании и применялись в Афганистане, Ливии и Сирии.

В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Документ был подписан на борту эскадренного миноносца Defender Королевских военно-морских сил в Одессе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях