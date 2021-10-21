Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Brimstone Украине

Министерство обороны Великобритании подтвердило, информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материале о упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.

Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около $138 тыс. за каждую на украинских самолетах. Эти ракеты стояли на вооружении ВВС Великобритании и применялись в Афганистане, Ливии и Сирии.

В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Документ был подписан на борту эскадренного миноносца Defender Королевских военно-морских сил в Одессе.