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В ВМФ появятся роботы для охоты на диверсантов-ныряльщиков

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Kim Hong-Ji/Reuters

ВМФ России проводят испытания новые морские беспилотные аппараты. Их главная задача выявлять диверсантов, об этом пишут «Известия».

Роботы оснащены системами, который могут следить за объектами под водой и обнаруживать противников на охраняемых объектах. Их планируется использоваться при осмотре судов, подводных сооружений и для поиска мин.

После того, как несколько первых роботов завершат испытания, будет принято решение о их принятии на вооружение. Они смогут действовать при помощи оператора или автономно в заранее заданном районе.

Ранее сообщалось, что а России спроектировали подлодку-обманку «Суррогат». Этот крупный имитатор субмарины, оснащенный литий-ионной батареей, способен работать до 15-16 часов, при этом он будет воспроизводить маневрирование подлодки, в том числе на больших скоростях хода.

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