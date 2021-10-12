Путин поручил увеличить штат железнодорожных войск для расширения БАМа

Президент России Владимир Путин, по предложению своего помощника Игоря Левитина, поручил увеличить штат железнодорожных войск для их участия в расширении Байкало-Амурской магистрали, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Учитывая дефицит трудовых ресурсов и производственных мощностей строительных организаций на отдаленных территориях <...> задачи по выполнению отдельных работ по строительству, ремонту железнодорожных путей и искусственных сооружений могут быть выполнены железнодорожными войсками», — указано в письме Левитина к Путину.

При абсолютной численности ж/д войск в Вооруженных силах в 25-30 тыс человек, Левитин предлагает постепенно увеличивать численность войск на расширении БАМ до 3 тыс человек.

«В ходе реконструкции объектов прогнозируется повышенный износ оборудования и механизмов <...> применяемая техника не восстанавливается в необходимом объеме», — указано в письме Левитина к Путину.

Президент поставил резолюцию «согласен» на письме.

Ранее в РЖД разработали варианты расширения БАМ и Транссиба.