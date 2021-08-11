Военные США смогут отказаться от вакцинации из религиозных соображений

Военнослужащие американской армии могут получить отвод от вакцинации, если процедура противоречит их религиозным убеждениям. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, сообщается на сайте ведомства.

«Существует возможность отвода от вакцинации по религиозным соображениям для любой обязательной вакцины, и есть процедура, которую мы вводим, чтобы проконсультировать человека как с медицинской, так и с командной точки зрения относительно использования отвода по религиозным соображениям», — пояснил представитель Пентагона.

Он рассказал, что консультации будут включать обсуждение с медицинским работником и командиром рисков, связанных с отказом от вакцинации, а также о том, как отсутствие вакцинации может повлиять на командировки и другие задачи. Кирби подчеркнул, что в Минобороны США серьезно относятся к свободе религии и вероисповедания, потому что это одна из тех вещей, которые они должны защищать.

По словам министра обороны Ллойда Дж. Остина, обязательную вакцинацию для действующих военнослужащих планируется ввести не позднее середины сентября.

Ранее глава пресс-службы Пентагона Джамал Браун объявил, что оборонное ведомство Соединенных Штатов 29 июля ввело в действие требование об обязательной вакцинации военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил США. В случае невозможности или нежелания сделать прививку персонал обязан носить маски, соблюдать социальную дистанцию, проходить регулярное тестирование и будет ограничен в отправлении в командировки.