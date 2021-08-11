Российские войска поучаствуют в учениях по радиоэлектронной борьбе

Российские военные в рамках предстоящих стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» примут участие в одной из самых масштабных тренировок войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации со ссылкой на военное ведомство утверждается, что в настоящее время группировка частей и подразделений радиоэлектронной борьбы для учений «Запад-2021» уже сформирована.

Среди российских военных, которые поучаствуют в учениях, буду специалисты РЭБ Западного военного округа, а также 1-й гвардейской танковой и 20-й общевойсковой армий. Помощь им окажет центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота.

Нынешним летом эти части и подразделения уже провели предварительные тактико-специальные учения.

Главной задачей частей и подразделений РЭБ станет противодействие незаконным вооруженным формированиям, а также отрядам международных террористических организаций.

Особый акцент будет сделан на своевременное обнаружение и подавление систем связи условного противника, а также на защиту от возможных ударов самодельных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что в 2021 году российские военные отработают создание районов максимальной защиты, которые будут предполагать невозможность попадания в эти так называемые «зоны смерти» крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.