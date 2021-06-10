В НАТО намерены нарастить коммерческую и военную активность в Арктике

Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. Такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс во время онлайн-конференции Атлантического совета, передает ТАСС.

«Так как мы упомянули Арктику, наша цель — рассмотреть возможность увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения», — сказал генерал.

По его словам, в частности, американская сторона и НАТО намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой якобы нарушают Россия и Китай.