Путин посоветовал главе британской разведки не ссориться с Россией

Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру, посоветовал ему не портить отношения Москвы и Лондона. Об этом передает Sky.

По его словам, Мур — новичок, ему надо набраться опыта и лишь потом делать выводы в отношении России.

«Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения», — сказал Путин.

Ранее Мур заявил, что Великобритании следует взаимодействовать с Россией и с уважением относиться к ее роли в мире. Он указал, что у Лондона есть возможность поддерживать контакты с Москвой. Глава МИ-6 при этом считает, что Британии нужно «максимально жестко противостоять» РФ, вместе с тем «взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]».