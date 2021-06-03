Киллер из британского спецназа рассказал о планах на убийство Пабло Эскобара

Бывший боец британского спецназа SAS («Особая воздушная служба») Питер Макалис рассказал в интервью Daily Mirror о том, как он принимал участие в планировании и подготовке спецоперации по ликвидации одного из самых известных наркобаронов в истории — Пабло Эскобара.

По словам Макалиса, убийство Эскобара им поручил организовать соперничающий наркокартель. Макалис должен был подготовить группу из 12 человек, которые должны были пробраться через трехтысячную охрану главы Медельинского картеля и убить его. За голову Эскобара конкуренты — картель Кали — пообещал команде Макалиса $1 млн.

«Мы полетели прямо в Колумбию и встретились с парнем по имени Хорхе Сальседо, и он проинформировал нас о том, что происходит», — рассказал Макалис.

Подготовка отряда проходила на макетах жилого комплекса Эскобара, затем группу отвезли в джунгли для тренировок. Осуществить ликвидацию наркобарона помешала, по мнению Макалиса, случайность — их вертолет потерял управление и разбился в джунглях, в результате чего пилот погиб, а остальные члены отряда оказались серьезно ранены.

«Боль была ужасной. Я начал думать, какого *** я здесь делаю, как я попал в это ***?», — рассказал Макалис.

Он сломал несколько ребер, до места эвакуации его несли товарищи.

Питер Макалис служил в британском спецназе с 1962 по 1969 года, когда был выгнан из армии из-за большого количества дисциплинарных взысканий.