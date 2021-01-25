Пять тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до марта

Не менее пяти тысяч бойцов Нацгвардии США останутся в Вашингтоне минимум до середины марта, сообщил и.о. министра сухопутных сил США Джон Уитли. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность в городе после инаугурации президента США Джо Байдена.

«От Национальной гвардии попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы примерно 7 тысячами бойцов в предстоящие недели. Это число, вероятно, сократится до примерно 5 тысяч к середине марта», — сказал Уитли.

Ранее Байден разрешил трансгендерам служить в армии.