Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе

В Министерстве иностранных дел России заявили о начале процедуры выхода страны из Договора об открытом небе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что данное решение принято, поскольку прогресс в вопросе устранения препятствий для продолжения исполнения положений документа отсутствует.

«В новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям», — сказано в заявлении МИД.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Россия заявила, что будет добиваться того, чтобы оставшиеся участники продолжили выполнять договоренности.

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