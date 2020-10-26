Алжир получил первые российские истребители МиГ-29М/М2

Алжир получил от России первую партию самолетов-истребителей МиГ-29М/М2. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что они были доставлены в алжирское государство в разобранном виде несколько недель назад. Сейчас они находятся на авиабазе под городом Оран.

Уточняется, что МиГ-29М/М2 заменили выводимые в 2020 году из состава 193-й истребительной авиаэскадрильи МиГ-29S. Известно, что в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 между Алжиром и Рособоронэкспортом были подписаны два контракта на приобретение истребителей российского производства.

Согласно первому контракту, Алжир закупил эскадрилью истребителей МиГ-29M/M2. Второй контракт касался приобретения эскадрильи истребителей Су-30 и обновление имеющегося парка таких самолетов.

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