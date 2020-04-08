Киев и ДНР договорились устроить обмен пленными до пасхальных праздников

Обмен пленными между самопровозглашенной республикой ДНР и Киевом по формуле «10 на 8» состоится до начала пасхальных праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

По ее словам, переговоры по этому вопросу были непростыми.

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников», — сказала Морозова.

В конце марта этого года Морозова уведомила, что ДНР во время переговоров контактной группы 26 марта предложила Киеву устроить обмен пленными в Донбассе по формуле «10 на 8». По ее словам, в тот момент Украина не приняла данное предложение.