Более 30 военных США в Европе заразились коронавирусом

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Зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом нового типа среди военнослужащих США в Европе, заявил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс на брифинге.

Из 72 тысяч американских военных, находящихся в Европе, 35 человек заразились коронавирусом, заявил генерал. Он не пояснил, в какой именно европейской стране зафиксированы случаи заражения.

Ранее США прекратили переброску военных на учения Defender Europe-2020 («Защитник Европы 2020») на фоне пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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