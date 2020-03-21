Более 30 военных США в Европе заразились коронавирусом
Зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом нового типа среди военнослужащих США в Европе, заявил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс на брифинге.
Из 72 тысяч американских военных, находящихся в Европе, 35 человек заразились коронавирусом, заявил генерал. Он не пояснил, в какой именно европейской стране зафиксированы случаи заражения.
Ранее США прекратили переброску военных на учения Defender Europe-2020 («Защитник Европы 2020») на фоне пандемии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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