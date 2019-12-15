Появились фото затонувшей в Севастополе субмарины

В сети плявились фото затонувшей в Южной Бухте Севастополя субмарины Б-380. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что также были опубликованы видео и кадры спасательной операции.

На кадрах видно, как из бухты поднимается тело субмарины.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

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