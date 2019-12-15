СМИ: США планируют вывод трети войск из Афганистана

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, сообщает NBC со ссылкой на информированные источники.

Американские власти объявят о решении на следующей неделе, заявил источник.

Дата начала вывода военных из Афганистана не называется, однако источники отмечают, что процесс растянется на несколько месяцев.

После сокращения военного контингента, на территории Афганистана останется 8-9 тысяч военнослужащих США.

Представитель вооруженных сил США в Афганистане заявил, что на данный момент приказа о выводе войск с территории государства не поступало.

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