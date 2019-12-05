В Белоруссии заявили о необходимости нового плана Маршалла в сфере безопасности ЕС
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил необходимость нового плана для укрепления безопасности Европы. Об этом сообщает БелТА.
Такое заявление он сделала в ходе 26-ого заседания Совета министров ОБСЕ, прошедшем в Братиславе.
По его мнению, мира достичь трудно, однако нарушить его «слишком легко».
«Нам нужен новый «план Маршалла» для европейской безопасности — план, когда все государства-участники инвестировали бы в создание надежных механизмов безопасности в нашем регионе», — отметил Макей.
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