Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы

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Kemal Aslan/Reuters

Сирийские системы ПВО отразили атаку беспилотников, запущенных террористами, в районе аэропорта Хамы, передает РИА «Новости».

«ПВО сирийской арабской армии отразили атаку беспилотников террористов в районе аэропорта Хамы», — говорится в сообщении.

Подробности пока не приводятся.

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