В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат подверг критике выступление в эфире украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого он затронул ситуацию с кораблями. Парламентарий считает, что эти суда не являются чем-то особенным.

«Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами», — сказал Кива.

По его мнению, Москва вернула корабли лишь из-за ненадобности в них.

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