Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидеры по специальной лестнице поднялись к кабине самолета и осмотрели ее. После этого к ним присоединились министры обороны двух стран.

После посещения МАКС состоятся переговоры глав государств. Лидеры обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб и ситуацию на Украине.