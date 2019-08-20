Москва будет жестко подавлять вылазки террористов в Идлибе

Москва сообщила Анкаре, что будет жестко подавлять любые выпады террористов в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Министр отметил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в идлибской зоне деэскалации. При это он напомнил о договоренностях, по которым турецкие военные обязаны обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией и террористическими группировками.

Лавров сообщил, что территория, которая находится под контролем террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, за последнее время значительно выросла.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»* — террористическая организация, запрещенная в ряде стран, в том числе Российской Федерации.