Песков прокомментировал испытания запрещенной ДРСМД ракеты США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что информация об испытаниях поступила в момент деловых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Песков, ссылаясь на слова российского лидера, заявил, что прошедшие испытания ракеты свидетельствуют о том, что власти США планировали выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные испытания невозможно подготовить за несколько недель и даже несколько месяцев.

Ранее в МИД России заявили, что страна не позволит втянуть себя в гонку вооружений.