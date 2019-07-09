Украинский военный расстрелял подчиненную в Донбассе

Начальник отделения кадров 54-й бригады ВСУ расстрелял свою подчиненную, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в Донбассе. Военнослужащий заподозрил женщину в шпионаже в пользу самопровозглашенной ЛНР.

Уточняется, что факт шпионажа был установлен работниками СБУ.

«Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах», – говорится в сообщении.

Узнав об этом, ее начальник принял решение устроить самосуд и выстрелил ей в живот.