«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Меликов подал соответствующий рапорт.

Как отмечается, в отставку также подал генерал-лейтенант Сергей Милейко.

При этом в Росгвардии пока не прокомментировали данную информацию.