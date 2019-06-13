В ВСУ рассказали о готовившейся войне в Крыму

Бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Заман рассказал, что в феврале 2014 года в Крыму должна была начаться война, но этому «помешала трусость украинских властей», сообщает ФАН.

По его словам, Киев должен был ввести военное положение.

Он добавил, что в тот момент в Крым была переброшена разведгруппа украинской армии, которая готова была действовать по приказу. Заман добавил, что у киевской армии в то время было «достаточно сил», чтобы «отстоять полуостров».

Ранее сообщалось, что в Кремле навсегда закрыли тему Крыма после слов президента Украины Владимира Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.