Зеленскому доложили о ситуации в Донбассе

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Александр Сирский, командующий военной операцией в Донбассе, доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в зоне ведения боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины.

Сирский доложил Зеленскому, что обстановка в районе проведения операции является «контролируемой».

Отмечается, что в совещаниях с украинским лидером также принял глава Генштаба армии Украины Руслан Хомчак.

Ранее стало известно, что Зеленский впервые как президент посетил Донбасс.