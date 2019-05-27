Зеленскому доложили о ситуации в Донбассе
Александр Сирский, командующий военной операцией в Донбассе, доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в зоне ведения боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины.
Сирский доложил Зеленскому, что обстановка в районе проведения операции является «контролируемой».
Отмечается, что в совещаниях с украинским лидером также принял глава Генштаба армии Украины Руслан Хомчак.
Ранее стало известно, что Зеленский впервые как президент посетил Донбасс.