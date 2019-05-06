AP узнало, почему на Иран направили авианосец США

Решение Белого дома задействовать авианосец и другие военные ресурсы для того, чтобы послать сигнал Ирану, продиктовано намерением иранских сил нанести удар по США, рассказал Associated Press источник из министерства обороны.

По словам анонимного источника, США располагали «явными признаками» того, что иранские и близкие к Ирану силы готовились к потенциальной атаке. Отмечается, что Пентагон одобрил развертывание американских сил.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, 5 мая, что США развертывают авианосную ударную группу Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США, в которую входит ближневосточный регион.

Болтон сказал, что шаг сделан в ответ на «ряд тревожных указаний и предупреждений».

Ранее сообщалось, что США пригрозили Ирану авианосцем.