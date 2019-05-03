Россия выступила против запрета ядерного оружия

МИД РФ проинформировал, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что об этом заявила российская делегация, выступая на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили против заключения Договора о запрещении ядерного оружия.