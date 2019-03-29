В Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что боевики из идлибской зоны деэскалации готовят провокации с отравляющими веществами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, провокация готовится с целью обвинения ВКС России и властей Сирии.
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Он также добавил, что представители спецслужб Франции и Бельгии прибыли в Идлиб для организации провокаций.
Купришин подчеркнул, что отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора, было перевезено 23 марта.
Ранее сообщалось, что ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии.