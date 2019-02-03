СМИ рассказали, как выход США из ДРСМД повлияет на Японию

<img src="">

Без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Япония окажется в центре противостояния США и Китая. Об этом сообщает Asahi.

По данным издания, разрушение договора приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Реклама

Как отмечается, подобное поставит Токио в центр противостояния Вашингтона и Пекина.

При этом договор был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай наращивал число ракет средней дальности.

Ранее сообщалось, что США официально уведомили Россию о начале выхода из ДРСМД.