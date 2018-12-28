ЗРК С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, отразили ракетно-авиационный удар условного противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Сообщается, что условный противник намеревался совершить авиаудар, который в ходе учений был успешно отражен расчетами С-400. Ударами зенитчиков были уничтожены 40 учебных целей.
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Уточняется, что при выполнении задачи С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Ранее в Турции рассказали о будущем поставок С-400 в случае закупки у США Patriot.