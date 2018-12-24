В Турции рассказали о будущем поставок С-400 в случае закупки у США Patriot

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что потенциальная закупка Анкарой американских ЗРК Patriot не отразится на соглашении с Россией по С-400, передает РИА «Новости».

По его словам, первые батареи российских ЗРК будут поставлены в Турцию в октябре 2019 года.

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«Предложение по Patriot ничего не изменит, потому что мы не рассматриваем их в качестве альтернатив друг другу. Мы можем получить и те, и другие системы», — сказал Калын.

Он подчеркнул, что соглашение о закупке С-400 и переговоры по Patriot — это два параллельных процесса, и предложение от США в Турции также готовы рассмотреть.

Ранее американское агентство Bloomberg писало, что Турция задумалась о передаче США данных по российским С-400. Как отмечалось, так Анкара стремилась урегулировать спор с Вашингтоном по поводу приобретения этих комплексов у России.