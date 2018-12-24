В Турции рассказали о будущем поставок С-400 в случае закупки у США Patriot
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что потенциальная закупка Анкарой американских ЗРК Patriot не отразится на соглашении с Россией по С-400, передает РИА «Новости».
По его словам, первые батареи российских ЗРК будут поставлены в Турцию в октябре 2019 года.
«Предложение по Patriot ничего не изменит, потому что мы не рассматриваем их в качестве альтернатив друг другу. Мы можем получить и те, и другие системы», — сказал Калын.
Он подчеркнул, что соглашение о закупке С-400 и переговоры по Patriot — это два параллельных процесса, и предложение от США в Турции также готовы рассмотреть.
Ранее американское агентство Bloomberg писало, что Турция задумалась о передаче США данных по российским С-400. Как отмечалось, так Анкара стремилась урегулировать спор с Вашингтоном по поводу приобретения этих комплексов у России.