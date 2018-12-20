МИД Британии отреагировал на заявление о выводе войск США из Сирии

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МИД Великобритании считает, что международная коалиция в Сирии добилась больших успехов, но борьба с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) должна продолжаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

При этом отмечается, что коалиции еще многое предстоит сделать, поэтому не следует забывать об угрозе ИГ.

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«Даже без территории, она остается угрозой», — подчеркивается в заявлении британского МИДа.

Лондон подтвердил свою преданность международной коалиции и кампании по отъему территорий у ИГ и обеспечению надежной победы над ней, а также пообещал работать с региональными партнерами в Сирии и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что США не намерены отказываться от контртеррористической миссии после вывода войск из Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.