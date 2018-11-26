Самолет-разведчик США вылетел к Черному морю

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Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США вылетел с расположенной на Крите авиабазы к Черному морю. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что самолет Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с базы в 7.50 (8.50 мск).

Согласно данным на 9.30 мск, Boeing находится в болгарском воздушном пространстве и движется к побережью Крыма.

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