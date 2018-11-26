Самолет-разведчик США вылетел к Черному морю
Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США вылетел с расположенной на Крите авиабазы к Черному морю. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Отмечается, что самолет Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с базы в 7.50 (8.50 мск).
Согласно данным на 9.30 мск, Boeing находится в болгарском воздушном пространстве и движется к побережью Крыма.
Ранее глава МИД России Лавров покинул мероприятие ЮНЕСКО из-за «напряженной ситуации» во внешней политике.
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.
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