Россия призвала США прекратить «оккупацию» Эт-Танфа

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Минобороны России призвало США немедленно прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа, где расположен лагерь беженцев «Рукбан», передает РИА «Новости».

Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

В ведомстве заявили, что разрешить критическую ситуацию поможет только освобождение территории от американских войск, что даст возможность беженцам вернуться в свои дома.

Ранее директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амин Авад заявил, что в сирийском лагере беженцев «Рукбан» есть террористы и преступники, которые используют мирных людей в качестве живого щита.