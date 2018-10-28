Эрдоган рассказал о сотрудничестве с Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона продолжает взаимодействие с Россией по сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Идлибе у Турции около 12 наблюдательных пунктов.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении беженцев в Сирию.

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Эрдоган подчеркнул, что возвращение 60 тысяч беженцев в Идлиб является «большим успехом».

Ранее сообщалось, что Турция, Франция, Россия и Германия подтвердили приверженность суверенитету Сирии.