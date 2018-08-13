Украинский генерал обвинил Россию в намерении дойти до Днепра

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире ObozTV заявил, что власти России хотят захватить южную и восточную части Украины, передает газета «Известия».

По словам Романенко, за последний год Россия усилила военное присутствие в Азовском море, разместив в регионе «60 боевых кораблей и катеров». Он считает, что это позволяет России вести боевые действия с моря и суши. Генерал отметил, что с помощью этого вооружения российская армия сможет «перекрыть» ракетами почти всю территорию Украины.

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«Они построили этот «русский мир», «Новороссию», но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще у них в Генштабе есть планы «до Днепра»,— заявил Романенко.

Также он добавил, что западные страны могли бы противодействовать таким «выпадам» со стороны России, однако в данный момент они не предпринимают соответствующих решений.

Ранее Романенко призывал создать способные «достать до Москвы» ракеты.