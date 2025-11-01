На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Военная хроника» назвала возможные цели в Британии и США для «Посейдона»

«Военная хроника»: целями «Посейдона» могут стать базы США и Британии
true
true
true
close
David Goldman/AP

Целями для удара российской ядерной торпеды 2М39 «Посейдон» могут стать военно-морские базы США и Великобритании. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы издания отмечают, что ядерная торпеда способна переносить боевую часть мощностью 15-20 мегатонн в тротиловом эквиваленте, которая может «уничтожить береговые объекты и нанести серьезный ущерб на расстоянии примерно 15 до 25 км от берега».

Возможными целями «Посейдона» называются американские военно-морские базы Норфолк, Китсап или Сан-Диего, а также британская база Девонпорт и крупные западные верфи. Кроме того, в публикации говорится, что возможно поражение авианосных и десантных групп в дальней морской зоне.

«Военная хроника» указывает, что в случае подрыва 2М39 «Посейдон» у Давенпорта тотальное разрушение критической инфраструктуры может произойти в радиусе 5,5 км от эпицентра взрыва. Очень сильные разрушения, отмечает Telegram-канал, будут наблюдаться в радиусе 15 км, критические тепловое поражение придется на территорию радиусом 25-30 км.

Ранее В США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами