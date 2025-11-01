«Военная хроника» назвала возможные цели в Британии и США для «Посейдона»

Целями для удара российской ядерной торпеды 2М39 «Посейдон» могут стать военно-морские базы США и Великобритании. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы издания отмечают, что ядерная торпеда способна переносить боевую часть мощностью 15-20 мегатонн в тротиловом эквиваленте, которая может «уничтожить береговые объекты и нанести серьезный ущерб на расстоянии примерно 15 до 25 км от берега».

Возможными целями «Посейдона» называются американские военно-морские базы Норфолк, Китсап или Сан-Диего, а также британская база Девонпорт и крупные западные верфи. Кроме того, в публикации говорится, что возможно поражение авианосных и десантных групп в дальней морской зоне.

«Военная хроника» указывает, что в случае подрыва 2М39 «Посейдон» у Давенпорта тотальное разрушение критической инфраструктуры может произойти в радиусе 5,5 км от эпицентра взрыва. Очень сильные разрушения, отмечает Telegram-канал, будут наблюдаться в радиусе 15 км, критические тепловое поражение придется на территорию радиусом 25-30 км.

Ранее В США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника».