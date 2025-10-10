«Ватерлоо не случилось»: что происходит на фронтах СВО и чего ждать зимой

Летне-осенняя кампания в зоне СВО близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Как будет выглядеть вооруженная борьба в предстоящей кампании — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Обстановка для российской армии на всех фронтах СВО на данном этапе складывается в целом благоприятно. Вооруженные силы России по-прежнему владеют стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника.

Тем не менее действия ВС РФ в медийном поле чаще всего характеризуются следующими оборотами и выражениями: «войска улучшили положение по переднему краю», «нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах семи населенных пунктов» (причем непонятно, что стало с этими бригадами — то ли они разгромлены, то ли потеряли боеспособность, то ли отведены в тыл для доукомплектования), «взяли под огневой контроль дорогу Ивановка-Петровка», «продолжили продвигаться в глубину обороны армии Украины», «ВСУ потеряли два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы».

На этом фоне сообщений о каких-либо успехах оперативного уровня по-прежнему нет. Боевые действия как велись возле Красноармейска/Покровска, Купянска, Волчанска или Константиновки, так и ведутся в этих районах и в настоящее время. И даже если в ближайшее время будет окончательно взят тот же Купянск, для ВСУ подобный вариант развития обстановки не закончится крупномасштабной катастрофой. Купянск (в произношении этого райцентра даже не все могут правильно поставить ударение) — далеко не Сталинград и не Курск, и тем более не Берлин.

То есть пока основной вывод из анализа обстановки все тот же — противник в ходе СВО так и не потерпел на данном этапе каких-либо разгромных поражений (скажем так, сокрушительного характера), которые радикальным образом повлияли бы на настроения военно-политического руководства в Киеве, сделали бы для Украины продолжение дальнейшей вооруженной борьбы делом абсолютно бесперспективным и вынудили бы украинское государство к мирным переговорам. А без подобных поражений войны не выигрываются. Они выигрываются только нокаутом. По очкам в вооруженном конфликте победить никак нельзя. Да и никто не побеждал ранее.

Неуступчивость и спесь украинского руководства на всех предыдущих переговорах именно этим и объясняется — в Киеве рассчитывают если и не выиграть в этом вооруженном противостоянии, то хотя бы в значительной степени завершить конфликт на своих условиях. И эти настроения основываются только на одном — положение ВСУ на фронтах временами, безусловно, критическое, но никакого Ватерлоо для Украины еще так и не случилось.

Несмотря на определенные трудности с мобилизационными мероприятиями, морально-психологическая атмосфера, царящая в самых широких слоях украинского общества, позволяет рассчитывать руководству в Киеве на продолжение вооруженной борьбы.

ВСУ в зимней кампании 2026 года

Отдельные представители отечественного экспертного сообщества любят рассуждать о предстоящем коллапсе обороны ВСУ, обвале украинского фронта либо его каскадном обрушении. В подобное, разумеется, хотелось бы верить, но оставаясь на реалистичных позициях, следует отметить, что наступательные действия двух-трех российских бойцов на мотоциклах в боях за очередную Великую Камышеваху (а именно так развиваются бои на большинстве направлений в зоне СВО) вряд ли приведут российскую армию к быстрому выходу к Днепру либо стремительному продвижению к Николаеву и Одессе. Такими темпами до Киева можно продвигаться долгими годами.

Скорее всего, Вооруженные силы Украины в предстоящей зимней кампании 2026 года хотя и будут постоянно отступать, теряя одну деревню за другой, но сохранят боеспособность и в целом удержат фронт.

То есть при существующих формах и способах применения ВС РФ какого-либо катастрофического варианта развития обстановки для ВСУ в зоне СВО на данном этапе не прослеживается, и кардинального перелома в ходе ведения вооруженной борьбы пока ожидать не приходится.

О том, что может радикально изменить обстановку в зоне СВО, «Газета.Ru» ранее писала, но осуществление подобных организационно-штатных и военно-технических мероприятий может занять сравнительно продолжительное время. А на войне, как известно, одна минута решает исход баталии, один час — судьбу кампании, один день — судьбу империи (Александр Суворов).

Что может изменить обстановку?

Самым существенным образом на изменение обстановки в ходе СВО может повлиять радикальное усиление интенсивности ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам на территории Украины, которые должны принять характер воздушных операций (более того, воздушного наступления). И это должно сочетаться с наступательными действиями группировок российской армии на всех направлениях.

К примеру, полное уничтожение объектов энергетики Украины может самым существенным образом приблизить конец СВО.

Полный «вынос». Почему России надо продолжать бить по энергообъектам на Украине За последнее время российские военные нанесли по территории Украины несколько массированных ударов... 06 октября 14:07

Но подобные удары должны осуществляться методично, целеустремленно, без перерывов, иметь характер операции. К примеру, определили объекты поражения. Зарядили необходимое количество средств поражения. Установили сроки. И без колебаний и перерывов довели дело до конца. Только так можно рассчитывать на успех.

К подобным операциям можно отнести и удары по коммуникациям (железнодорожным направлениям, узловым станциям, тяговым подстанциям, локомотивам и подвижному составу), пунктам высших звеньев государственного и военного управления, гидротехническим сооружениям и мостовым переходам (напомним, на данном этапе все мосты через Днепр функционируют бесперебойно).

Подобные массированные удары в сочетании с непрекращающимися наступательными боевыми действиями на всех направлениях СВО могут привести к самым существенным изменениям в ходе СВО. Каким-то другим способом добиться успеха в вооруженном противостоянии вряд ли возможно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).