«Удары по объектам ВПК и энергетики». Что горит в Киеве

После ночных взрывов в Киеве вспыхнули сильные пожары, сообщил в соцсетях мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, повреждения получили жилые дома и нежилая застройка в районах левого берега города. В свою очередь, Минобороны РФ отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим его работу объектам энергетической инфраструктуры.

Сильные пожары произошли в Киеве в ночь на 25 октября, возгорания еще не ликвидированы. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, огонь бушевал в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах города. Все они расположены на левом берегу Днепра.

«В результате падения обломков произошло возгорание нескольких складских помещений и автомобилей», — сообщил Кличко.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:59, после чего были слышны звуки детонации. В администрации города призвали всех находиться в укрытиях. По словам Кличко, не обошлось без жертв: два человека погибли, двенадцать получили ранения.

Telegram-канал «Київ ІНФО» сообщил о мощном взрыве и пожаре, опубликовав соответствующее видео. В публикации уточнялось, что пожар тушат с помощью вертолета.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале опубликовало фото с места событий. На одном из снимков видно, что горит крупное здание, внешне напоминающее склад или цех.

Российское издание «Военное обозрение» («ВО») уточняет, что «несколько ракет и БПЛА ударили по [киевской] ТЭЦ-6, по которой уже прилетало на уходящей неделе».

«Судя по всему, после предыдущих прилетов противник пытался восстановить работу этой теплоэлектроцентрали, однако новыми ударами эти усилия были обнулены»,

— отмечается в публикации.

Кроме того, «Военное обозрение» сообщает о поражении крупного транспортно-логистического хаба в восточной части Киева, на улице Николая Закревского.

«В этот хаб свозились грузы из европейских стран НАТО, включая польский [город] Жешув, что может свидетельствовать о том, что грузы эти имели военный характер», — пишет «ВО».

О повреждении ТЭЦ в Киеве сообщил и Telegram-канал «Военный обозреватель». Он также информирует/b> о том, что целями ночных ракетных ударов ВС РФ стали Киевский радиозавод и завод железобетонных конструкций.

Минобороны подтвердило удар

Министерство обороны России в регулярной сводке отчиталось об атаках по украинской территории.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Отключения электроэнергии

На большей части Украины, включая Киев, продолжают действовать графики отключения подачи электроэнергии, сообщает министерство энергетики страны.

«Графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00», — отмечает Telegram-канал ведомства.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» уточнили, что отключения запланированы в десяти регионах Украины (в каких именно, не указано). Перерывы в подаче электроэнергии могут составлять от шести до десяти часов в сутки. Кроме того, в течение всего дня ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей Украины.