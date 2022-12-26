Слабые места Patriot: мнимые и настоящие

Журналист издания Forbes Пол Иддон назвал малую мобильность слабым местом ЗРК Patriot. Почему это нельзя назвать минусом и какие уязвимости в действительности есть у американского комплекса, рассказывает военный корреспондент «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок в своей колонке.

Обозреватель Forbes Пол Иддон назвал главную уязвимость зенитных ракетных комплексов Patriot перед средствами воздушного нападения ВКС России. По его словам, слабым местом американской зенитной ракетной системы является малая мобильность, чем смогут воспользоваться российские военные.

Пол Иддон объяснил, что для «обслуживания» одной батареи требуется всего три специалиста, в то время как для «перемещения и настройки всех компонентов» — до 90 человек.

Однако время свертывания/развертывания материальной части зенитной ракетной системы Patriot (25 минут) не является особо критичным показателем для боевого применения ЗРС средней/большой дальности. Все средства Patriot (многофункциональный радиолокатор, пункт боевого управления, пусковые установки, средства энергообеспечения и связи) смонтированы на автошасси и прицепах, и перевод из боевого положения в походное (и наоборот) занимает достаточно короткий промежуток времени.

Для примера, в недавнем инциденте с падением зенитной управляемой ракеты ЗРС С-300ПТ на территории Польши принимали участие подразделения 540-го зенитного ракетного полка Воздушных сил Украины, дислоцированные на прикрытии Львова. Технику 540-й зрп получал еще в советские времена, и зенитная ракетная система С-300ПТ, стоящая на оснащении этой части, представляет собой самый первый, еще контейнерный вариант С-300.

Как ранее писала «Газета.Ru», вес некоторых контейнеров (в частности, командного пункта системы Ф9) составляет 16 тонн, и их может поднять для последующей погрузки на трейлер далеко не каждый автомобильный кран. Иными словами, время свертывания и развертывания материальной части С-300ПТ 540-го зрп составляет несколько часов.

Несмотря на низкую мобильность системы, этот полк за счет постоянной смены стартовых позиций не понес каких-либо существенных потерь с начала специальной военной операции. Что уж тут говорить о зенитной ракетной системе Patriot с временем свертывания/развертывания материальной части в 25 минут.

Помимо прочего, журналист издания Forbes отметил, что ВСУ с малой вероятностью будут использовать ЗРС Patriot для противодействия беспилотным летательным аппаратам, поскольку в большом количестве БЛА могут «пробить средства противовоздушной обороны».

Дело в том, что ВСУ, скорее всего, получат одну зенитную ракетную батарею ЗРС Patriot. Вероятнее всего, батарея будет развернута для прикрытия Киева (правительственного квартала в первую очередь) от ударов крылатых ракет различных видов базирования (морского и воздушного) и тактических (оперативно-тактических) баллистических ракет.

Иными словами, Patriot обладает, как говорят военные, потенциалом нестратегической противоракетной обороны, и это его качество особенно поможет ВСУ. Осуществлять боевую стрельбу из ЗРС Patriot по малоразмерным и недорогим беспилотным летательным аппаратам нецелесообразно. В первую очередь, это средство борьбы с пилотируемой авиаций, КРМБ и КРВБ, ТБР и ОТБР.

Теперь о словах Пола Иддона о том, что для «обслуживания» одной батареи требуется всего три специалиста, в то время как для «перемещения и настройки всех компонентов» — до 90 человек.

Для начала заметим, что штат любого зенитного ракетного подразделения (батареи или дивизиона) составляется из расчета обеспечения функционирования двух полных боевых расчетов. И это данные секретного характера. Все соображения относительно «трех специалистов» и «90 человек» можно отнести сугубо к предположениям журналиста и его личным мнениям по этому вопросу.

Но лишних людей, предназначенных исключительно для «перемещения и настройки всех компонентов», в штате зенитной ракетной батареи ЗРС Patriot нет (равно как и любого другого зенитного ракетного подразделения любых вооруженных сил). «Перемещение» на военном языке называется переводом материальной части из боевого в походное положение и совершение марша, а «настройка всех компонентов» — регламентными работами и техническим обслуживанием той или иной периодичности.

Что касается «обслуживания» одной батареи Patriot тремя специалистами (по словам Пола Иддона), то для ведения боевой работы (обеспечения пуска зенитных управляемых ракет) требуется, как минимум, сокращенный боевой расчет, который все-таки существенно больше «трех специалистов».

Издание Politico сообщает, что Пентагон рассматривает возможность переучивания боевых расчетов зенитных ракетных войск ВСУ на ЗРС Patriot на военной базе в Соединенных Штатах Америки. Зенитное ракетное вооружение ВСУ до завершения срока переучивания передавать не будут, говорят источники в министерстве обороны США.

И, наконец, какие слабые места есть у ЗРС Patriot есть на самом деле. Точнее, надо сказать не слабые места, а особенности. Дело в том, что многофункциональный радиолокатор ЗРС Patriot AN/MPQ-53 обладает сравнительно невысокими поисковыми возможностями. И это черта присуща не только ЗРС Patriot, но и российским РПН (радиолокаторам подсвета и наведения) и МРЛС (многофункциональным радиолокаторам) ЗРС С-300/400.

В российских системах этот недостаток нивелируется приданием зенитным ракетным дивизионам С-300 и С-400 или низковысотных обнаружителей типа 5Н66М, или всевысотных обнаружителей типа 96Л6Е. Помимо этого, зенитные ракетные дивизионы получают беспоисковое целеуказание с командных пунктов систем (КПС), оснащенных либо радиолокатором обнаружения (РЛО 64Н6, С-300), либо радиолокационным комплексом (РЛК 91Н6Е, С-400).

То есть батарея ЗРС Patriot в случае развертывания под Киевом нуждается в придании каких-либо дополнительных средств разведки и целеуказания. Вариант получения данных с Boeing E-3 Sentry, который назывался некоторыми экспертами, в этом случае не очень подходит, поскольку для решения этой задачи некоторое количество самолетов Е-3 придется перебазировать на аэродромы Украины. Вряд ли на подобный шаг пойдут США и их союзники. Но проблему получения целеуказания для ЗРС Patriot украинским расчетам так или иначе придется решать. И это действительно проблема.