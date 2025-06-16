«Это просто позор какой-то!» Что не так с военным парадом Трампа?

Во время военного парада в честь 250-летия армии США в Вашингтоне, 14 июня 2025 года

14 июня в столице США прошел военный парад, посвященный 250-й годовщине Сухопутных войск ВС США. На мероприятии присутствовал президент Дональд Трамп. Парад совпал с днем его рождения. 14 июня американскому президенту исполнилось 79 лет. Почему мероприятие, прошедшее в Вашингтоне, сложно назвать настоящим парадом и чем разочаровало шествие «сильнейшей армии мира», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники.

Следует для начала отметить, что в США парады войск, как правило, не проводятся. И никаких многосотлетних традиций у американской армии наработано в этом плане не могло быть по определению, в отличие, скажем, от нашей страны.

К примеру, по одним данным, первый парад на Красной площади Москвы был проведен 18 мая 1654 года. По другим — 12 декабря 1702 года. Значительная часть парадных традиций (строевой шаг, в частности) в России идет со времен императора Павла Первого. Еще с тех времен установился порядок торжественного прохождения войск (место расположения оркестра, численность парадных батальонов, кто командует парадом, кто принимает).

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А поскольку никаких подобных традиций в США так и не было наработано, то и мероприятие, проведенное 14 июня 2025 года в Вашингтоне, напоминало все что угодно: военно-спортивный праздник, форум военно-исторических реконструкторов, демонстрацию образцов военной формы одежды, фестиваль-смотр духовых оркестров — но только не военный парад войск «вашингтонского гарнизона».

Военный парад — это, в первую очередь, торжественный, красочный и внушительный воинский ритуал, который должен вызывать у граждан страны чувство законной гордости за свои вооруженные силы.

Но о какой-либо высокой строевой выучке парадных расчетов Сухопутных войск США 14 июня говорить не приходится. Какое-либо равнение в шеренгах, колоннах и строевой шаг в парадных ротах и батальонах Сухопутных войск США отсутствовали по определению.

Уныло бредущие (а иначе и не скажешь), порой даже не в ногу, подразделения иногда напоминали прохождение не сильнейшей армии мира, а прогон военнопленных. Одним словом, не стройные однообразные коробки парадных батальонов, а даже не в такт музыке колыхающиеся нестройные толпы.

Ранжировка личного состава по росту в парадных расчетах произведена не была (рядом идущие в шеренгах и колоннах бойцы существенно отличались по габаритам). Казалось бы, чего проще — выровнять личный состав по росту. Но и этого сделано не было. В некоторых подразделениях не хватало бойцов, чтобы заполнить последнюю шеренгу парадной коробки. То ли кто-то не пришел на парад, то ли запасные не были назначены.

Руководству ВС США надо было с самого начала определиться: или это парад (а стало быть, личный состав должен быть в особо парадной форме), или полевой смотр войск (тогда мероприятие можно проводить и в полевой форме).

Очень умиляло то обстоятельство, что экипажи боевых бронированных машин на параде 14 июня приветствовали руководителей американского государства не отданием чести, а помахиванием ручек. Некоторые бойцы делали это даже двумя руками, отображая на лицах улыбки, переходящие в восторг. Даже воображения не хватит, чтобы представить нечто подобное в Москве или Пекине.

close Президент США Дональд Трамп во время военного парада в честь 250-летия армии США в Вашингтоне, 14 июня 2025 года Julia Demaree Nikhinson/AP

И, казалось бы, даже элементарный с точки здравого смысла порядок прохождения войск на вашингтонском мероприятии нарушался. Обычно ведь делается как: сперва пешая колонна, потом конница, затем механизированная колонна. Но не вперемешку. Иначе бойцам в особо парадной форме придется наступать на конские яблоки.

А Вашингтоне в этом плане был полный сумбур. То пешие расчеты, то боевые бронированные машины, потом оркестр, затем конница и вновь пешие расчеты. В общем, кровь, мед, песок и пчелы.

С точки зрения американской общественности, парад, безусловно, удался. В этом как-то не приходится сомневаться. Сравнивать-то гражданам США подобные мероприятия внутри страны не с чем.

Но Фридрих II Великий, император Николай Первый и генералиссимус Сталин, глядя на это зрелище, наверняка бы сказали: «Это просто позор какой-то!»

Если военно-политическое руководство США желает, чтобы подобные мероприятия в столице США хоть как-то напоминали военные парады, то надо, наверное, начинать с переработки строевого устава ВС США, изучения лучшего мирового опыта, многомесячных тренировок и соответствующей организации. В плане проведения военных парадов в США стоит взять лучшее у Народно-освободительной армии Китая. А на данном этапе вашингтонское зрелище больше напоминает карикатуру на парад, чем прохождение войск торжественным маршем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).