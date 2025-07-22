Новобранцы — круглый год: депутаты предложили изменить сроки призыва на военную службу

В Госдуме внесли законопроект о введении круглогодичного призыва на военную службу. Инициатива предполагает отмену традиционных весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки призывников в войска при этом не изменятся, круглогодичный призыв позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

На рассмотрение депутатов Госдумы 22 июля внесен законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную военную службу в течение календарного года. Его инициаторами выступили глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 11 федерального закона «Об альтернативной гражданской службе».

В пояснительной записке авторы отмечают, что законопроект предлагает «изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу» и установить, что он будет осуществляться в течение всего календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента России.

Таким образом «медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии» можно будет проводить в течение 12 месяцев. При этом сроки отправки новобранцев в войска не изменятся — к местам военной службы молодые люди будут уезжать с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

«Как представляется, проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий <…> в течение всего календарного года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», — отмечают депутаты.

Помимо этого, законопроект предусматривает особые сроки отправки на военную службу для некоторых категорий граждан. Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники — с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

В случае его принятия закон может вступить в силу с 1 января 2026 года. Документ разработан в рамках исполнения указания президента России и направлен на совершенствование проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.

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«Сократить число уклонистов»

Круглогодичный призыв в армию позволит сократить количество уклонистов и увеличить численность личного состава, чтобы «быть готовыми ко всему». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По словам депутата, «нет никакой разницы, когда набирать новое пополнение, и, по моему мнению, это и в самом деле можно делать круглогодично, не деля на весенний и осенний сезоны».

Он напомнил, что по указанию президента в 2025 году в российской армии должны служить уже полтора миллиона военных, и «для достижения этой цели продлить призыв было бы вполне оправданно». По мнению Журавлева, «мы не знаем, когда и какие именно задачи предстоит выполнять армии России, готовыми нужно быть ко всему».

Помимо этого депутат отметил, что в случае его принятия законопроект «позволит еще и сократить число уклонистов — так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор». А если такого перерыва не будет, «то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет».

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.