В Петербурге рабочий выпал из строительной люльки с 24 этажа

В Московском районе устанавливаются обстоятельства несчастного случая с рабочим на стройке, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на стройплощадке в Московском районе города. 64-летний рабочий-иностранец выпал из строительной люльки с высоты 24-го этажа. Пострадавшему пытался помочь коллега, который нашел его и отнес в подсобное помещение. Спасти мужчину не удалось.

Генеральный директор компании-подрядчика, которая ведет строительство, пояснил, что фасадные работы вела субподрядная организация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина выпил пиво на работе, оступился и упал в шахту насосной станции в Кургане.