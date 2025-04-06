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Англиканская церковь разрешила проводить соревнования по рестлингу ради новых прихожан

Церковь в Англии стала местом проведения боев из-за нехватки прихожан
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Jon Super/AP

Соревнования по рестлингу стали проводить в англиканской церкви ради привлечения прихожан, сообщает Associated Press.

Проект под названием Wrestling Church появился в 2022 году благодаря Гарету Томпсону, 37-летнему проповеднику и рестлеру. Мужчина рассказал, что однажды этот спорт и Иисус спасли его жизнь. По его мнению, рестлинг и христианство отлично дополняют друг друга, ведь происходящее на ринге напоминает библейские истории, такие как борьба Давида и Голиафа. До 2024 года организованные им бои проходили в бывшем ночном клубе, переоборудованном в церковь, но в итоге энтузиасту позволили проводить их в англиканской церкви Святого Петра в Шипли, Англия.

Бои привлекают все больше людей, включая пенсионеров, подростков и, конечно, фанатов рестлинга. На одном из последних мероприятий присутствовало почти 200 человек, а за первый год «церковь рестлинга» крестила 30 новых прихожан. Настоятельница церкви Наташа Томас, призналась, что уверенности в успехе проекта не было, однако из-за снижения интереса к традиционным церковным службам в Великобритании пришлось пойти на риск.

«Это не церковь в привычном понимании. Это точно не для всех. Но мы привлекаем совершенно другую аудиторию, другое сообщество, которого у нас раньше не было», — отметила она.

Помимо соревнований по рестлингу, благотворительная организация Kingdom Wrestling, также основанная Томпсоном, проводит тренировки для взрослых и детей, занятия по самообороне для женщин и оказывает мужчинам психологическую поддержку.

Ранее россиянин в Крещение пришел в петербургский храм и разделся у алтаря.

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