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В Иране ожидают начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном

Reuters: Иран готов начать непрямые переговоры с США при согласии Вашингтона
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Shutterstock

Иран готов начать непрямые переговоры с США при получении согласия Вашинтона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оставшийся анонимным высокопоставленный источник в Иране.

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

«Оман — давний канал обмена сообщениями между противостоящими государствами... Хотя путь может быть непростым, переговоры могут начаться скоро, если США подадут сигнал об их поддержке», — сообщило агентство.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправному диалогу с США.

2 апреля власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести армию в боевую готовность. Соответствующие решения приняты в связи с угрозами США и активизацией в регионе как израильских, так и американских сил.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками.

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